Finnair chiude tutti i voli sulla Cina fino alla fine di marzo

Anche Finnair alza bandiera bianca e decide di attuare lo stop a tutti i voli sulla Cina fino alla fine dell’orario invernale, mentre quelli su Hong Kong verranno dimezzati.

A determinare la decisione da parte del vettore finlandese il drastico calo della domanda. In precedenza Finnair aveva sospeso i collegamenti su Nanjing, Pechino Daxing, and Guangzhou, mentre ora non verranno più effettuati voli anche sull’altro aeroporto di Pechino e su Shanghai.



Per la compagnia si tratta di un duro colpo considerando i grossi investimenti che erano stati fatti sulla Cina e che avevano portato Finnair al ruolo di uno dei principali attori tra Europa e Oriente.