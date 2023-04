di Alberto Caspani

Forte del titolo di 'European Green Capital 2023', Tallin sarà anche la prima destinazione in Europa (dopo il Sudan) a sperimentare l’originale formula 'Mindfulness on the road' ideata da Shiruq, in collaborazione col docente e cantante Jack Jaselli.

A partire dalla città Patrimonio Unesco, l’operatore propone infatti tre diverse esperienze di viaggio in Estonia, pensate per gruppi accompagnati di 6-12 persone, in self-drive, o su partenze speciali (il 29 maggio e il 4 giugno), grazie alle quali imparare a distinguere sensazioni fisiche, emozioni e pensieri attraverso potenti icone simboliche del territorio: in primis, i fari di cui sono costellate le 2222 isole della Repubblica baltica.



Alle sue risorse naturalistiche, principalmente concentrate nell’arcipelago fra Muhu e Saaremaa, Shiruq non solo ha dedicato un webinar in collaborazione con TTG Italia, Visit Estonia e Martinengo Communiation, ma ha anche prodotto un apposito toolkit destinato alle adv.



“Rispetto alla passata stagione - hanno osservato Kristiina Talisainen e Lucrezia Martinengo, rispettivamente marketing manager Visit Estonia e rappresentante in Italia della Repubblica baltica - l’interesse degli italiani è cresciuto del 64% secondo Amadeus, con oltre 6,3 milioni di ricerche”.