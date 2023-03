Shiruq e le proposte ‘mindfulness’: prima tappa in Estonia

di Isabella Cattoni

La ‘carovana di Shiruq’ fa tappa a Milano presso lo spazio Assab One in occasione del ‘Mindfulness party’. “La sede della redazione di Guide Moizzi è la location ideale per presentare un progetto diversificato come quello che abbiamo appena messo in pista – sottolinea Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq -. L’obiettivo è quello di proporre la nuova linea di viaggi messi a punto in collaborazione con Jack Jaselli; veri e propri itinerari dove il viaggio incontrerà il mindfulness”.

Il viaggio ‘mindfulness on the road’ sarà anche al centro del webinar per le adv organizzato da Shiruq in collaborazione con TTG Italia, che si svolgerà mercoledì 19 aprile alle 14,20 (iscrizioni a questo link).



“Spesso – spiega Jaselli - si pensa a dove andare, ma quasi mai a come farlo. Il focus del progetto sta proprio nella possibilità di coltivare attitudini diverse durante il tour, di vivere esperienze autentiche e improvvisate in contesti unici”.

Si comincia con l’Estonia dal 29 maggio al 4 giugno. Ulteriori viaggi ‘Mindfulness on the road’ si svolgeranno in Grecia con partenza il 17 settembre,in Sudan (8 ottobre), in Algeria (27 ottobre) e in Oman (8 dicembre).



“Cominciamo con l’Estonia proprio per offrire immagini diverse di una destinazione poco conosciuta ma che ha molto da offrire – aggiunge Alessandro Fumagalli, archeologo, divulgatore culturale e tour leader di Shiruq -. Vogliamo offrire un’immagine del Paese ‘oltre Tallinn’, partendo dalla costa baltica con gioielli come Haaapsalu, per proseguire con le isole di Saaremaa, Hiiumaa e Muhu, alla scoperta di tutti quei tesori naturalistici e culturali che vanno avvicinati con calma. L’Estonia, con una ridotta presenza di insediamenti umani, rende questo viaggio il modo ideale per riconciliarsi con la natura attraverso pratiche di ascolto del corpo, meditazione consapevole, lettura di poesie e di testi che sapranno stimolare la curiosità e accompagnare il viaggiatore nell’esperienza”.



Kristiina Talisainen, b2b marketing manager di Visit Estonia, è intervenuta all’evento per ricordare i punti di forza della destinazione. Da non dimenticare che nel 2023 “Tallin è european green capital, mentre nel 2024 Tartu sarà capitale europea della cultura”. Fra le chicche ricordate da Talisainen, anche l’anno della sauna, che ricorre proprio nel 2023.



Infine, un accenno a un altro progetto sposato dal vulcanico staff di Shiruq, che contribuirà con contenuti legati al viaggio. Nel corso del Mindfulness party il direttore Luca Pollini ha annunciato la rinascita di Re Nudo, rivista realizzata sul modello dello storico giornale di controcultura degli anni Settanta che “Torna a parlare attraverso la carta, un sito e i canali social ai giovani trentenni di oggi, mantenendo intatto lo spirito che lo contraddistingueva”.

Nella foto da sinistra, Valentina Rubbi e Kristiina Talisainen.