Il Gruppo Nicolaus amplia il management: tutti i nuovi nomi

Il Gruppo Nicolaus potenzia differenti aree aziendali con l’arrivo di nuove figure manageriali. L’operazione rientra nell’ambito della seconda fase del piano triennale di crescita ed è finalizzata alla diversificazione e aumento delle competenze, con una segmentazione di alcune attività che andrà a supportare l’ulteriore sviluppo di rami di business, quali, per esempio, l’hospitality company.

“Con grande soddisfazione accogliamo e presentiamo queste nuove importanti figure che hanno scelto il nostro Gruppo per arricchire con un nuovo tassello il mosaico delle loro carriere professionali. La nostra azienda è sana, decisa a crescere e ad arricchire le proprie competenze e anche per questo è capace di attrarre risorse preziose e prestigiose non solo del comparto turistico. Nel corso del secondo quadrimestre faremo ulteriori importanti annunci per ciò che concerne le linee di prodotto e l’hospitality company e anche in virtù dell’arricchimento strategico dell’organigramma ci apprestiamo a centrare gli obiettivi di un futuro fatto di crescita non solo del business, ma, in generale, della cultura aziendale” commenta Giuseppe Pagliara (nella foto), amministratore delegato.



In dettaglio, nell’ambito dell’hospitality company Marcello Ferro assumerà il ruolo di direttore corporate al fine di supportare la direzione di sede della gestione alberghiera.

Michele De Iulio opererà in qualità di amministrativo alberghiero per supportare il management e l’area amministrativa contabile.



Nell’area area commerciale e marketing Anna Sblendorio ricoprirà la posizione di commerciale estero. Paolo Bianchi è uno dei nuovi colleghi in ambito commerciale inside sales. Sathya Weerasinghe assumerà il ruolo di comarketing & sponsorship manager. Presso il Gruppo Nicolaus curerà e creerà possibilità di collaborazione con potenziali partner, progettando efficaci programmi di co-marketing.



Nell’area customer service e assistenza Adriana Palermo ricoprirà il ruolo di responsabile settore assistenza.

Per ciò che concerne i segmenti hr, amministrativo e tecnico, Cosimo Eramo opererà in qualità di responsabile controllo e finanza; Francesco D’Errico, che ha al suo attivo un’esperienza pluriennale in ambito ‘maintainment’, andrà a ricoprire l’incarico di direttore della parte tecnica, impiantistica e maintainment; Enzo Porsenna si occuperà di special projects, risorse umane ed escursioni.