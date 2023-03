Nicolaus lancia la ‘Valtur Career Week’: cercasi 750 figure per i villaggi

Selezionare circa 750 professionisti da inserire nello staff dei villaggi e nel management delle strutture per la stagione estiva. Questo l’obiettivo della quarta edizione della ‘Valtur Career Week’, lanciata dal Gruppo Nicolaus.

I profili ricercati sono differenti e andranno a coprire precisi ambiti e mansioni. Il recruiting si concentrerà su figure manageriali e operative, con focus su expertise in ambito hôtellerie, direzione e amministrazione alberghiera, guest relation, food & beverage, tour expert, intrattenimento e attività sportive e altre figure di professionisti del turismo.



Le candidature sono aperte fino a domani, 24 marzo. Nelle prime 36 ore, il gruppo ha già ricevuto copiose adesioni. “L’elevato numero di candidature che stiamo ricevendo e profilando ci rende particolarmente orgogliosi poiché significa che il nostro Gruppo e i suoi brand si sono guadagnati una reputazione di affidabilità agli occhi di chi desidera operare nei differenti segmenti della filiera turistica – dichiara Enzo Porsenna, nuovo responsabile People Management, Recruiting e Formazione del Gruppo Nicolaus -. Questo tipo di riscontro è per noi estremamente prezioso poiché traduce concretamente anche all’esterno dello stretto perimetro del Gruppo uno degli elementi fondamentali della nostra cultura aziendale: la soddisfazione e l’appagamento delle persone che ogni giorno con il loro lavoro concorrono alla creazione della nostra offerta e della sua eccellenza”.



Formazione

Al termine delle selezioni, prenderanno il via le attività di formazione, che verteranno sulla conoscenza degli elementi che definiscono i format e le linee di prodotto (Valtur Escape e la nuova Valtur Italian Lifestyle Collection, Nicolaus Club e Nicolaus Prime).



Le attività di formazione andranno avanti seguendo un preciso calendario, tarato sulle diverse fasi e conseguenti esigenze della stagione.



“Anche per quest’anno la formazione riveste e rivestirà un ruolo di primo piano nell’ambito dell’interazione con le risorse umane. Ogni persona che lavora nelle nostre strutture deve poter trovare innanzi tutto soddisfazione nello svolgere la propria mansione e crediamo fermamente che questo possa avvenire solo se percepisce il valore complessivo di un progetto, sentendosene parte anche in relazione alla messa a fuoco dell’importanza del proprio ruolo, a prescindere da quale esso sia. Questo tipo di visione legata al lavoro caratterizza la nostra azienda fin dai suoi esordi e pensiamo che abbia svolto e continui a svolgere una funzione chiave nel percorso di crescita che ci ha portati a poter offrire quattro brand (Valtur, Nicolaus Club, Turchese e Raro), ad affermarci in breve tempo in qualità di hospitality company e di plasmare inedite formule di ospitalità come quella, per esempio, del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort” conclude Porsenna.

Il progetto di formazione, diretto e coordinato da un gruppo dedicato , coinvolge tutti i corporate/ manager e mentori specificamente individuati all’interno dell’organizzazione. Questa importante novità, che rientra in una serie di attività legate al consolidamento dell’impianto welfare del gruppo, permette di accompagnare l’ingresso della nuova risorsa passo per passo, quale parte integrante di un progetto condiviso.