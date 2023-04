Guiness Travel, focus sulla Francia: 13 itinerari sul Paese

L’Europa di Guiness Travel si rifà il look e guarda al 2023 con ottimismo. Fra le novità del tour operator, la creazione di itinerari che vanno ad aggiungersi all’offerta già presente, con un particolare focus sulla Francia.

Sul Paese d’Oltralpe, l’operatore lancia 13 itinerari con Parigi regina indiscussa con 4 tour fra i quali “Scopri Parigi a piedi”, un nuovo format di viaggio per lunghi city break rivolto agli amatori della città, con hotel ubicati in zone centrali, ingressi ad attrazioni poco note ma di grande spessore culturale.



“Quella sulla Francia è una programmazione molto ambiziosa, risultato di una conoscenza ormai consolidata del paese transalpino e che si avvale di numerose date di partenza fino al 31 marzo 2024 - spiega Michele Mosca, product manager di Guiness -. Tutti gli itinerari proiettano il viaggiatore al centro dell’esperienza di viaggio, attraverso la sollecitazione di tutti e 5 i sensi e con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, grazie alla costituzione di partenze a numero limitato di partecipanti.”



Da segnalare inoltre una new-entry in assoluto: un circuito Normandia-Bretagna con partenza in bus dall’Italia del Nord e visite esclusive del castello di Fontainebleau e della città di Lione. Provenza e Costa Azzurra sono invece le regioni da esplorare nel Sud: i celebri campi di lavanda e i borghi sospesi nel tempo sono protagonisti del tour “L’arte di vivere nel sud della Francia”, alla scoperta di angoli insoliti del paese.



Altra novità è rappresentata dal combinato “Spagna &Francia - Le regioni del vino”, 8 giorni a cavallo tra i due paesi attraverso un itinerario che coniuga degustazioni riservate di alto livello a visite guidate a Bordeaux, nella regione de La Rioja e in quella dei Paesi Baschi.