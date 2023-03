Tour2000AmericaLatina lancia i Viaggi ecoluxury in stile Explora

Cile, Bolivia, Argentina e Perù. Si concentra su queste destinazioni la nuova collezione Viaggi ecoluxury in stile Explora, realizzata da Tour2000AmericaLatina in collaborazione con la catena di lodge di alta gamma Explora.

“I valori su cui di fonda Explora sono gli stessi che accompagnano da sempre Tour2000AmericaLatina – afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -: far vivere ai viaggiatori esperienze autentiche in luoghi indimenticabili in lodge 5 stelle in gradi di rispettare gli ecosistemi naturali”.



Gli itinerari vanno dai 14 ai 18 giorni e includono pernottamenti negli esclusivi lodge di Explora. Tra le proposte, ‘Patagonia in stile Explora’, tour di 14 giorni e 11 notti alla scoperta della Patagonia cilena e di quella argentina, con soggiorno nei lodge Explora Patagonia ed Explora El Chaltén; ‘Traversata dal Deserto di Atacama al Salar de Uyuni in stile Explora’, viaggio di 13 giorni e 10 notti lungo gli spettacolari altopiani tra Cile e Bolivia, passando dai colori del deserto di Atacama al bianco abbagliante del Salar de Uyuni in Bolivia, con pernottamenti nei lodge Explora Explora Atacama ed Explora Uyuni Lodge. E poi ancora ‘Cile in stile Explora: Patagonia, Atacama e Isola di Pasqua’, un viaggio di 16 giorni e 13 notti con soggiorni nei lodge Explora Patagonia a Torres del Paine, Explora Atacama a San Pedro di Atacama e Explora Rapa Nui sull’Isola di Pasqua.



‘Patagonia senza confini in stile Explora’ è, infine, un itinerario di 18 giorni e 15 notti alla scoperta della Patagonia, con soggiorno nel nuovo lodge Explora Parque National Patagonia, situato nella Valle di Chacabuco.



“È con molto piacere che presentiamo una nuova collezione di viaggi con Tour2000AmericaLatina nei nostri lodge in Cile, Bolivia, Argentina e Perù. I viaggiatori che scelgono le esperienze Explora hanno un gusto raffinato e sono amanti del design, e credono, come noi, nel rispetto della natura e delle popolazioni utilizzando il viaggio come una guida della conservazione”, conclude Adrien Champagnat, rappresentate Explora per l’Europa.