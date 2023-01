Tour2000AmericaLatina rimette in pista il Venezuela con Air Europa

Prove di ritorno sulla scena del turismo per il Venezuela. Un ritorno che porta la firma di Tour2000AmericaLatina, che lancia due nuovi ‘Viaggi Imperdibili’ nel Paese.

La prima partenza è prevista per il prossimo 4 aprile in occasione della Pasqua con il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate di 11 giorni e 9 notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima. In aggiunta la proposta Los Roques Ecoluxury 9giorni/7notti con partenze ogni 15 gg dai principali aeroporti italiani. Tutta la programmazione è stata realizzata in collaborazione con Air Europa.



“Riaprire il Venezuela è per noi un momento unico ed emozionante se pensiamo che fino ad una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato – dice Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo voluto tornare a programmare la destinazione con due viaggi eco luxury per permettere ai clienti di immergersi in un paradiso fatto di mare cristallino e spiagge bianchissime in totale sicurezza”.