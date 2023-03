Grassi, Chinasia: “Riparte la programmazione”

Finalmente anche la Cina riparte e con lei anche Chinasia tour operator. L’amministratore unico del t.o., Laura Grassi (nella foto), torna a proporre una destinazione molto amata dagli italiani, che ha tutte le carte in regola per riprendere il suo posto fra i desiderata dei viaggiatori.

“Dopo una lunga attesa - spiega Grassi - la Cina riapre le sue porte ai turisti di tutto il mondo che potranno tornare a godere del suo immenso patrimonio culturale e naturalistico fatto di archeologia millenaria e paesaggi d'incanto. Tutto è pronto per accogliere e affascinare i viaggiatori con gli aspetti più caratteristici della tradizione cinese: dai mille sapori delle specialità gastronomiche, agli aromi degli incensi nei templi buddhisti, ai colori dei mercatini locali, fino alle armonie popolari che risuonano nei parchi cittadini dove all'alba gli anziani fanno Tai Qi e portano gli uccellini a cantare”.



“Chinasia – prosegue la manager - unico tour operator italiano monoprodotto, specializzato sulla destinazione da oltre 35 anni, sta lavorando con la cura di sempre ai nuovi itinerari, pacchetti esclusivi in pensione completa con hotel 4/5 stelle di standard internazionale e guide locali in italiano, voli di linea no stop da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, accompagnatori dall'Italia, esperti sinologi, al raggiungimento dei 10/15 partecipanti”.