Creo, primo educational a Dubai con gli agenti

Primo educational per Creo. A un anno e mezzo di distanza dal debutto sul mercato, il tour operator di Pesaro ha effettuato il suo primo viaggio formativo, accompagnando le agenzie alla scoperta di Dubai.

Realizzato in collaborazione con Air Arabia, l’educational ha coinvolto 8 agenti in un itinerario che li ha condotti nei migliori alberghi della destinazione e che ha permesso loro di vivere esperienze quali le visite ai tradizionali souk, safari nel deserto e una crociera notturna in Dhow Cruise.



Nel corso dell’educational gli agenti hanno potuto scoprire anche le nuove aperture, con esclusive site inspection.