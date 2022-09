di Isabella Cattoni

Il lungo raggio sembra finalmente essersi avviato verso una ripresa duratura, malgrado il caro energia, l’inflazione e i prezzi dei voli in aumento incidano sulla capacità di spesa delle famiglie.

Le richieste

Creo, tour operator che ha cominciato la sua attività in piena pandemia, non perde comunque la fiducia nella prossima stagione, grazie a un aumento delle richieste verso Stati Uniti, Thailandia, Argentina, Oceano Indiano ed Emirati Arabi.



“Le destinazioni con le maggiori potenzialità sono quelle che hanno sofferto maggiormente negli ultimi mesi, come l’Oriente e l’Oceania” spiega Luigi Leone (nella foto con Anya Bracci), direttore di prodotto.



Il nodo prezzi

“In verità – conferma il direttore commerciale e marketing, Anya Bracci (nella foto con Luigi Lerone)– ormai le destinazioni non faticano più a ripartire per limiti di accesso, ma a causa dell’aumento dei prezzi, soprattutto lato voli e cambio valuta. Ci sono mete in cui i voli hanno raggiunto quasi il doppio del prezzo avuto fino a qualche tempo fa e parliamo di prenotazioni in advance booking”.



Il valore aggiunto

Intanto, Creo continua a investire sul personale. “Gli investimenti più importanti ancora oggi per noi sono le persone; la nostra struttura sta crescendo giorno dopo giorno e lo staff aumenta proporzionalmente – spiega Bracci -. Per questo prevediamo costanti investimenti sulla formazione sia interna all’azienda che all’estero; vivere le destinazioni proposte è alla base di una buona consulenza di viaggio. Stiamo inoltre approcciando percorsi di formazione certificati che ci permetteranno di diventare un’impresa sostenibile. Un primo approccio al sistema è “creo ti regala”; l’omaggio che facciamo a tutti i nostri clienti e che sostituisce l’invio cartaceo di documenti o gadget nozze. Una serie di esperienze da vivere in loco come cene, escursioni, ingressi a musei, così che il viaggio diventi il più completo possibile. Infine, stiamo lavorando molto al nostro sito perché diventi sempre più uno strumento di comunicazione con le agenzie di viaggi”.



Appuntamento a Rimini

Prossimo appuntamento a TTG Travel Experience, dove Creo punterà a “far conoscere sempre più il nostro marchio e quello che facciamo. Quindi, nello spazio espositivo che abbiamo insieme a Fto presenteremo anche la prima versione del nuovo sito”.