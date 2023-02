Veratour e gli agenti:

Una distribuzione sempre più concentrata sulle agenzie di viaggi VeraStore. Per il prossimo biennio, Veratour punta a realizzare il 90% del fatturato tramitre le agenzie partner.

Un obiettivo ambizioso che prosegue sulla strada tracciata da un decennio: se 10 anni fa, infatti, le VeraStore generavano il 35% delle entrate dell'operatore, il dato ora è passato all'81%. E l'intenzione è, appunto, quella di aumentare ancora arrivano al 90%.



L'annuncio arriva insieme a quello del restyling del logo e all'invio del nuovo materiale da esporre nelle agenzie partner, oltre al nuovo claim: 'VeraStore, gli specialisti delle tue vacanze'.



"Continuiamo a puntare su questo fronte perché sappiamo quanto il lavoro degli agenti di viaggio sia prezioso – precisa Massimo Broccoli (nella foto), direttore commerciale Veratour – abbiamo una relazione profonda che arriva da anni di collaborazione, incontri sul territorio, accordi precisi ed equi. Con questa rivisitazione del materiale creativo puntiamo a rendere le VeraStore ancora più accattivanti per i clienti, speriamo possa essere un valido aiuto”.



La crescita delle adv

Intanto, cresce il numero delle agenzie VeraStore sul territorio, andando a incrementare la presenza sulle aree meno presidiate. Un processo che va avanti in un contesto profondamente mutato rispetto a 4 anni fa, ma che sta inviando segnali di ripresa.



"Quello della diffusione geografica è un processo che richiede tempo, ma che sta funzionando – aggiunge Broccoli –, certo il periodo della pandemia non ha aiutato. Tuttavia oggi assistiamo a una forte ripresa del turismo, diverse agenzie purtroppo hanno chiuso e sono state perse alcune professionalità, ma le aziende rimaste si stanno consolidando: i clienti tornano in agenzia premiando il valore aggiunto di una consulenza di alto livello, capacità preziosa e indispensabile per Veratour”.