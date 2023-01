""Siamo molto carichi. Il sentiment nei riguardi del 2023 è positivo". Non usa mezzi termini Stefano Pompili, direttore generale e co- amministratore insieme al fratello Daniele di Veratour. "I tempi sono finalmente maturi per un importante giro di boa, sia a livello nostro aziendale, sia nell'intero comparto turistico".

Per Veratour il 2023 significa una nuova brand image, che grazie all'assistenza dell'agenzia di comunicazione Hdrà passa dal payoff 'Ora la vacanza italiana nel mondo'. "Una novità che comincia da un catalogo completamente rinnovato, nel segno però della continuità: da sempre Veratour è sinonimo del meglio della tradizione dell'ospitalità italiana portato in giro per il mondo". Il catalogo annuale, diffuso in anteprima già da ottobre, è ora disponibile in agenzia nella nuova formula, che non prevede listini prezzi. "Le quotazioni vengono fornite solo online, costantemente aggiornate in base all'andamento della domanda"... (continua a leggere nella digital edition di TTG Magazine)