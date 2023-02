Viaggia con Carlo rinnova il sito dei suoi tour essenziali

È online il nuovo sito di Viaggia con Carlo, l’operatore di Carlo Mamberto che propone viaggi essenziali, privi di sovrastrutture.

La nuova pagina web ha un’immagine rinnovata, e illustra l’offerta di viaggio e i suoi punti di forza: “Il rispetto mi guida in ogni fase del viaggio, a partire dalla sua organizzazione. Mi guida nelle relazioni, nell’esplorare in modo etico paesi stranieri e nel supportarli nel tempo. È con me nell’accompagnare i viaggiatori a vivere il loro sogno, incoraggiarli o dire no, nel rispetto dei limiti individuali”, spiega Carlo Mamberto.



Il nuovo sito è una delle novità generate dalla campagna di re-branding del tour operator, che include anche un logo totalmente rinnovato.



“Con il nuovo sito abbiamo voluto dare un’impronta molto forte di appartenenza, trasmettere la nostra filosofia che è quella di considerare il viaggio come una vera e propria esperienza di vita, appoggiati da una logistica e un’organizzazione importante - spiega Mamberto -. Il sito è diretto, facile e intuitivo, un modo per condividere esperienze con chi, come noi, ama conoscere il mondo a piedi e osservare culture e popoli lontani”.



Dall’ispirazione all’esperienza, sino allo spazio di condivisione che il sito si propone di essere; un ingresso alla community di Viaggia con Carlo, alla famiglia di esploratori, che con schiettezza e senza alcun filtro, raccontano delle proprie esperienze di viaggio e di crescita personale.