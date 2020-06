Viaggia con Carlo: escursioni e trekking in tutta Italia

Viaggia con Carlo Adventures & Expeditions, tour operator dedito a spedizioni e viaggi avventura creato da Claudia Maistrello e da Carlo Mamberto, torna a programmare viaggi di alpinismo, escursioni e trekking, viaggi di avventura e solidali con un focus particolare sull’Italia.

“La chiusura delle frontiere di tutti quei Paesi che amiamo e su i quali abbiamo posto le fondamenta del nostro tour operator – conferma Mamberto – ci hanno ovviamente danneggiato enormemente ma questo non vuol dire che ci siamo fermati. Impossibile farlo per chi, come noi, ha una clientela di viaggiatori che ama il mondo, lo rispetta e attende di raggiungerlo appena possibile”.



“Le nostre proposte – spiega Claudia Maistrello –, soprattutto per alpinismo e trekking, fanno da sempre parte della programmazione dedicata allo Stivale. Abbiamo, in questo periodo, arricchito il nostro ventaglio di offerte per essere oggi in grado di proporre ai colleghi agenti di viaggi sei linee di prodotto. Esperienze ed itinerari aggiornati con attenzione rispetto alle tante prescrizioni in vigore, ai rifugi e alle strutture chiuse, alle norme da seguire perché gli agenti siano sicuri di vendere ai propri clienti un pacchetto senza soprese”.



Alpinismo, trekking, barca a vela, yoga, mountain bike ed escursionismo: ‘Su&Giù per lo Stivale’ è un elogio alle bellezze naturalistiche del nostro Paese.

La novità del 2020 sta nel prodotto escursionismo in cui, dice Mamberto: “abbiamo voluto coniugare a bellissimi itinerari immersi nella natura ad attività balneari e visite di borghi antichi, senza mai dimenticare l’aspetto food, con degustazioni e tappe in osterie e ristoranti che hanno una storia e che, anche attraverso il cibo, sanno raccontare il territorio in cui lavorano”.



Grande importanza al filone mountain bike: “il cicloturismo quest’anno sarà sicuramente una modalità di viaggio scelta da molti. Pe altro io – conferma Mamberto – sono originario di un territorio che è patria della mountain bike: quello di Finale Ligure. Da qui la creazione di bellissimi percorsi adatti a tutti". La Sardegna poi, altra punta di diamante delle proposte di Viaggia con Carlo, viene proposta per il prossimo autunno attraverso un trekking a vela chiamato Selvaggio Blu.

Tutte le strutture sono state vagliate e scelte in base alla conformità con i protocolli di sicurezza vigenti e i gruppi sono stati ridotti di numero per garantire distanziamento sociale e gestione, anche qui, in totale sicurezza.