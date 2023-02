Boscolo, arriva in agenzia il monografico Marocco

Un totale di 80 partenze in calendario per quattro itinerari alla scoperta del Marocco. Boscolo annuncia il nuovo monografico dedicato alla destinazione. La novità dell'anno è il tour 'Città imperiali e medine del Nord', che parte da Casablanca per spostarsi a Tangeri e Chefchaouen.

Rinnovato inoltre il 'Gran Tour del Marocco', che viene ampliato con tre pernottamenti a Marrakech e ulteriori visite.



Il catalogo dei Viaggi Guidati per la meta comprende anche 'Tutto Marocco', che vede come new entry 2023 la possibilità di percorrere il tratto da Casablanca a Tangeri in treno, e 'Marocco: grande Sud e kasbah'.



Oltre agli itinerari a catalogo, è possibile anche consultare il sito dell'operatore per proposte estemporanee e partenze speciali.