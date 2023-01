"Un 2023 partito con il piede giusto, anche se secondo dinamiche profondamente differenti rispetto al passato: il direttore commerciale di Boscolo, Salvatore Sicuso (nella foto), conferma un cambiamento epocale nelle stagioni di partenza dei viaggi, con "un vero e proprio boom in ottobre e novembre 2022, non si sa se per effetto della destagionalizzzazione o di qualche altra variabile ancora da valutare". Quel che è certo è che il trend di crescita dei mesi di spalla sembra destinato a durare, "con il gennaio 2023 che registra la miglior performance di sempre quanto a partenze e prenotazioni che, a oggi, sono già in linea con il 2019". Diverso il discorso dell'advance booking, "che nel 2022 non c'è stato" e che anche nel 2023 il manager teme faticherà a imporsi...". (Prosegue sulla Digitale edition di TTG Magazine)