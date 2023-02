Arriva la prima acquisizione del 2023 nel campo del tour operator italiano: Ruta40 accoglie nelle sue fila CarréBlu, realtà consolidata del turismo di lusso.

L'operazione nasce anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni e delle nuove esigenze dei viaggiatori, sempre più orientati verso itinerari creati su misura: una tendenza che si riscontra in maniera ancora più marcata nel segmento luxury, dove il cliente "non ricerca più un semplice prodotto o servizio ma vuole vivere esperienze che arricchiscono la sua vita", si legge in una nota di Ruta40. L'unione dei due tour operator, prosegue, "ha così dato vita a un polo dei viaggi esclusivo, di lusso e completamente personalizzabile", oltre a consentire un reciproco ampliamento delle destinazioni. Attualmente le due società sono in fase di restyling sia per quanto riguarda l'immagine che l'offerta.



I vertici

Per quanto riguarda il management, il fondatore di Ruta40 Roberto Pasqua (nella foto) ha assunto la carica di ceo di CarréBlu. Ma nelle fila dell'operatore resterà anche la sua fondatrice, Gabriella Piazza, che "continuerà a mettere a disposizione tutta la sua esperienza e a supervisionare il prodotto CarréBlu".



“Il 2020 e il 2021 si sono rivelati due anni di profondi cambiamenti, mi sono reso conto che i nuovi turisti hanno altre necessità rispetto a quelli di un tempo, sono più esigenti - afferma Pasqua -. Per questo motivo ho deciso di unire queste due realtà, in parte molto simili, e dare ai miei clienti una maggiore possibilità di scelta, permettendogli di fare esperienze di viaggio cucite sulle loro necessità. Le novità però non interesseranno solo i viaggiatori ma anche le agenzie di viaggio che collaborano con me”.



L'acquisizione di CarréBlu è solo il primo passo di una strategia messa in atto per il settore del lusso da Ruta40, che sta preparando anche nuove forme di affiliazione e di partnership per le agenzie di viaggi.