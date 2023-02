Teorema Vacanze: ritorno di fiamma per il marchio rilevato da Volonline

di Alberto Caspani

Teorema Vacanze punta a movimentare 15mila passeggeri nel 2023, il triplo di quanto realizzato nel solo periodo giugno-dicembre 2022. Rilevato lo scorso aprile dal Gruppo Volonline, lo storico marchio è stato riabbracciato dal mercato con entusiasmo (2800 adv già codificate).

“Di fatto a luglio avevamo già esaurito tutte le disponibilità estive - spiega Luigi Deli, founder & ceo del Gruppo Volonline - e lo stesso è accaduto a novembre con le offerte invernali: dati che ci hanno convinti a investire subito in nuovi contratti diretti coi fornitori e in risorse umane di esperienza, grazie in particolare all’arrivo di Danilo Gorla come product manager. Vogliamo infatti trasmettere al cliente Teorema l’idea di un prodotto non solo nuovo ma di notevole qualità, il cui valore medio per pratica si aggira già sui 2.650 euro, con prezzi più aggressivi sul medio-corto raggio (circa 800 euro per 3/4 persone), ma molto ambito anche sul lungo raggio”.



Se Maldive, Mauritius e Repubblica Dominicana sono state le mete predilette della scorsa stagione, unitamente a Grecia e Sharm El Sheikh, il 2023 lascia ben sperare in un forte ritorno dell’Asia, con Bali e combinati Thailandia in primis, oltre che sulla nuova programmazione Baleari-Canarie.