I viaggi dei travel blogger entrano in adv: via all'accordo tra Teorema e SiVola

Sono online sulla piattaforma di Teorema Vacanze i pacchetti di viaggio della linea SiVola+, frutto dell’accordo tra il marchio del Gruppo Volonline e SiVola, l’operatore nato nel 2019 dall’esperienza di cinque travel blogger seguitissimi sui social.

I pacchetti, riservati alla clientela delle agenzie di viaggi, sono a marchio Teorema Vacanze e sono rivolti a chi desidera scoprire il mondo come un travel blogger, condividendo con gli altri visite ed esperienze ma prediligendo le accomodation di qualità.



I tour di gruppo di SiVola+ sono guidati da travel blogger esperti della destinazione e includono esperienze particolari in loco e un numero elevato di visite ed escursioni.



Le proposte

Tra le proposte un tour in Islanda del Sud con partenza di gruppo il 7 aprile, un’abbinata Cappadocia e Istanbul in Turchia, sempre con partenza il 7 aprile ed esperienze come i voli in mongolfiera all’alba, e un tour ‘Giordania: Petra, deserto& bubble experience', con partenza il 6 aprile e attività quali trekking nelle wadi e bagni tonificanti nel Mar Morto, oltree alla visita di Petra, Aqaba, il deserto del Wadi Rum e Amman.



In base all’accordo le agenzie di viaggi che contattano SiVola vengono dirottate sulla piattaforma Teorema Vacanze, mentre allo stesso modo se un cliente contatta SiVola ma desidera avvalersi di un’agenzia di viaggi per la prenotazione viene dirottato sulle agenzie che vendono l’operatore tramite il link www.teoremavacanze.it/trova-agenzia.