Una nuova destinazione, l'Arabia Saudita, finalmente a regime, quattro nuovi cataloghi tematici in preparazione, di cui uno dedicato alle proposte Marcelletti by Idee per Viaggiare, e l'avvio dei corsi dell'Accademia Creativa Turismo nella nuova sede dell'operatore, inaugurata a Roma lo scorso settembre.

Ottimista Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, lo è sempre stato. Ma dopo le ultime stagioni passate a pianificare attentamente investimenti e strategie, è ora la soddisfazione piena, quella libera dalle preoccupazioni, a prevalere.

"A novembre abbiamo chiuso l'anno finanziario superando i 100 milioni di euro di ricavi tra attività di tour operating e quella di consolidatore e anche oggi continuiamo ad avere riscontri positivi. Nei mesi scorsi - prosegue Curzi - ci siamo spesso domandati se la super domanda fosse conseguenza del blocco precedente o di un mercato drogato. Ma non è così, oggi vediamo che la ripresa si è stabilizzata e che possiamo raccogliere i frutti di tutti gli investimenti che abbiamo affrontato in pandemia".



Questo malgrado il problema legato ai rincari e all'aumento dei biglietti aerei: "È ormai assodato che nell'hôtellerie non ci sono più le quotazioni del passato e che, forse, abbiamo fornitori meno disponibili nei confronti del nostro mercato. Però non sono d'accordo quando si parla di rialzi a tre cifre".



L'intervista completa, con gli obiettivi e le strategie per il 2023 definiti da Danilo Curzi, è disponibile sull'ultimo numero di TTG Magazine, online sulla digital edition.