Idee per Viaggiare, Massimiliano Renzi nuovo direttore commerciale

Nuova organizzazione della direzione commerciale di Idee per Viaggiare: Massimiliano Renzi (nella foto), da qualche anno in azienda, assumerà dal 1 gennaio 2023 il ruolo di direttore commerciale.

Renzi ha iniziato il suo percorso in Idee Per Viaggiare come direttore vendite nell’agosto 2019 per poi occuparsi in prima persona, durante il difficile periodo di pandemia, dello sviluppo e dell’integrazione nei processi aziendali del sistema di crm Salesforce.



Nell’ambito dei cambiamenti aziendali in atto nel tour operator, si è reso necessario un ulteriore affinamento dei ruoli. Massimiliano Renzi, nel suo nuovo ruolo di direttore commerciale, avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di distribuzione e commercializzazione in coordinamento con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo, il marketing e la comunicazione rispondendo direttamente al direttore generale.



Il ceo Danilo Curzi, commenta “In questi ultimi tre anni ci siamo concentrati molto sul valore delle persone. Con la crescita dei volumi e dello staff, oggi, grazie a investimenti mirati, abbiamo formato, integrato o inserito specifiche figure professionali dedicate ad attività manageriali con l’obiettivo di sviluppare e rendere più efficienti le diverse aree della nostra azienda”.



L’evoluzione del ruolo di Massimiliano Renzi “è in linea con questo processo di cambiamento aziendale in atto. Le sue caratteristiche personali, le sue capacità professionali, unite alle competenze maturate nell’ambito dello sviluppo del crm, lo rendono di certo la persona giusta per seguire direttamente le strategie di posizionamento del nostro prodotto in un mercato in continua evoluzione”.