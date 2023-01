Clia nomina Sascha Gill vp con delega alla sostenibilità

Crociere sempre più 'green'. Clia ha annunciato la nomina di Sascha Gill (nella foto) a vice president con delega alla sostenibilità. Gill proviene da esperienze sia nel mondo dei viaggi via nave (Viking, Seabourn Cruise Line, Cunard) e anche nel mondo alberghiero (Marriot, Intercontinental, Hilton).

"L'Europa ha gli standard e gli obiettivi di sostenibilità più ambiziosi del mondo. E il futuro delle crociere passa proprio per la sostenibilità - commenta Marie-Caroline Laurent, direttrice Clia Europa, in una nota -. Rafforzare le nostre competenze sul tema significa poter dare maggior supporto ai nostri associati, i quali sono impegnati per il centrare il target di zero emissioni di carbonio entro il 2050".



Gill aggiunge: "Le crociere sono l’avamposto dell'innovazione ambientale di tutto il comparto marittimo e non vedo l’ora di lavorare con le compagnie e tutti i nostri partner, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità".