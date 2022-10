La Clia chiede il supporto dei Governi per raggiungere l'obiettivo zero emissioni

Per raggiungere l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 è indispensabile l'intervento dei Governi. Clia si rivolge alla politica per sostenere la transizione verso un turismo sostenibile.

L'associazione delle compagnie di crociere, riporta travelmole.com, sottolinea i progressi fatti fino ad oggi ma evidenzia la necessità che i governi sostengano gli sforzi di ricerca per lo sviluppo di combustibili a basso impatto ambientale.



In linea generale, oltre il 15% delle navi che saranno varate nei prossimi cinque anni sarà equipaggiato per incorporare celle o batterie; l'85% delle navi che debutteranno entro il 2028 sarà inoltre in grado di collegarsi all'elettricità a terra.