Cunard festeggia il centenario del giro del mondo con 2 partenze

Proprio come la Laconia salpò da New York il 21 novembre 1922 per iniziare la prima crociera giro del mondo Cunard di oltre 130 giorni in 22 porti, due giorni fa, l’11 gennaio 2023, la Queen Mary 2 e la Queen Victoria, anch’esse Cunard, sono partite da Southampton per i loro rispettivi giri del mondo, in una sera di grandi festeggiamenti per il centenario.

Dopo 2 anni di pausa, Cunard ancora una volta porterà i suoi ospiti in quegli angoli lontani del globo dove la compagnia naviga da 100 anni.



Queen Victoria effettua una crociera di 101 notti con una circumnavigazione verso Ovest toccando i Caraibi, Canale di Panama, Hawaii, Nuova Zelanda e Australia e ritorno via Singapore, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Canale di Suez.



Queen Mary 2 sta disegnando un anello di 102 notti Est-Ovest attraverso il Mediterraneo, il Golfo Arabico, Malesia, Singapore, Vietnam e Australia con ritorno via Mauritius, Sud Africa, Namibia e le Isole Canarie.



Sono già molto richiesti i giri del mondo 2024 in partenza a gennaio su entrambe le navi, con la possibilità di prenotare, in Italia attraverso l’agente di vendita Gioco Viaggi, il giro intero oppure solo alcuni segmenti.