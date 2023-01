Sonders&Beach Group, il fatturato 2022 supera i livelli pre-pandemici

Supera anche il risultato del 2019 il pre consuntivo 2022 di Sonders&Beach Group. “L’ultimo anno - osserva il ceo Alessandro Virgili - è stato di forte ripresa rispetto al 2021, che è stato più che doppiato (+120%), ma anche se lo confrontiamo a quello del 2019, rispetto al quale il gruppo segna +18% di crescita”.

Il fatturato 2022 arriva a 1,4 milioni di euro superando il dato 2019 di 1,1 milioni (il dato riflette il volume di affari di Sonders&Beach Italy e non include quelli della Sonders&Beach US Corp con sede a San Francisco).



Assunzioni in ripresa

Ma Virgili sottolinea anche un altro dato positivo: “Nonostante la forte difficoltà nel reperire lavoratori, soprattutto stagionali -prosegue -, una rilevante problematica che hanno avuto molte imprese nel 2022, Sonders&Beach è riuscita a chiudere l’anno con un saldo di 95 dipendenti contro i 54 del 2021, dimostrando una ripresa delle assunzioni”.



Un risultato incoraggiante, dunque, e che assume maggiore importanza dopo la trasformazione di Sonders&Beach in una società benefit. Il gruppo ha infatti scelto, tra i primi in Italia, di adottare un modello che identifica quelle imprese che, oltre al profitto, perseguono specifiche finalità di beneficio comune, e quindi sono votate alla sostenibilità sociale e all’inclusione. “Il lavoro di Sonders&Beach - specifica Virgili - ha ovviamente obiettivi imprenditoriali da raggiungere, ma farlo rispettando i temi di sostenibilità rappresenta per questa azienda non solo un trend, ma una consolidata e opportuna condizione per il miglioramento continuo di persone e comunità, oltre che nei risultati economici”.



A trainare il business 2022 del gruppo la divisione dedicata all’Integrated Facility Management Services per il settore Hotellerie, guidata da Elvira Agate coo S&B Services & Consultancy, che raggruppa le attività che vanno dalla consulenza e formazione fino ai servizi di outsourcing e gestione alberghiera (70% del fatturato complessivo in Italia).



Trend di forte ripresa anche per la divisione Tour Operating di Sonders&Beach, che va sotto il marchio Quiiky Travel, guidata da Giovanna Ceccherini coo Quiiky Travel, un comparto che rappresenta il 20% del fatturato del gruppo a livello internazionale. Quiiky segna un +150% rispetto al 2021 e vede come protagonista il mercato storico del tour operator, il Nord America, seguito dal Nord Europa; entrambi hanno trainato Quiiky bilanciando la perdita di turisti dall’Italia (-25%).



