Inclusione sociale in Italia, ecco le realtà più virtuose nel turismo

Diversità e inclusione hanno sei alfieri in Italia. A indicarli, la terza edizione del Premio QPrize by QuiikyMagazine, ospitata a Milano in occasione della 38a Convention Mondiale Iglta sul turismo Lgbtq+.

Enit, Best Western Hotel Group, Sea Aeroporti, ma anche Comune di Milano, Consolato Usa di Milano ed Ente del turismo thailandese in Italia hanno tutti ricevuto un riconoscimento di categoria durante la cerimonia di pre-opening svoltasi a Terrazza Martini in collaborazione con PinkMedia, Ita Airways, Rina e Sonders&Beach.



“La sostenibilità e l’inclusione sociale - ha dichiarato Andrea Cosimi, direttore QuiikyMagazine - al pari dei diritti civili e dell’equità sono come una pianta delicata, che ha bisogno di molta attenzione, della luce giusta e richiede di essere annaffiata con attenzione. Per questo abbiamo come simbolo del premio un bonsai”. Recentemente, insieme a Sonders&Beach, Rina ha lanciato il primo e unico Programma di accreditamento e certificazione internazionale “QueerVadis Certified” per il Turismo Lgbtq+.

Alberto Caspani