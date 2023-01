Fruit Viaggi potenzia il reparto commerciale

Il Gruppo Fruit InViaggi si prepara ad affrontare il 2023 con l’obiettivo di raggiungere un volume d’affari di 30 milioni di euro, grazie agli investimenti messi in campo.

Vista la crescita preventivata, si è reso necessario ridisegnare il reparto commerciale potenziandolo con nuove figure professionali, rendendo così più mirata ed efficace la collaborazione con le agenzie di viaggi. Da gennaio entrano a far parte del Gruppo Alessandro Marcioni (nella foto) in qualità di area manager Nord Ovest Italia e Cristiano Celentano in qualità di area manager Nord Est Italia.



Le due new entry vantano un’esperienza pluriennale nel settore turistico e il loro compito sarà di presidiare un importante numero di agenzie affiancando i colleghi Tina Greco, responsabile commerciale Nord Ovest, e Michele Riosa, responsabile commerciale Nord Est.

Insieme a loro, a completare la squadra commerciale del gruppo Dimitri Terenzi, area manager Centro Italia affiancato dalla collega Tiziana Zannella, responsabile commerciale Centro e Raffaele Sigillo che, oltre ad essere direttore trade & marketing, ricopre il ruolo di area manager Sud Italia affiancato dalla collega Raffaella Virno Lamberti, responsabile Sud Italia e Luigi D’Alterio, responsabile commerciale Campania.