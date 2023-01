"Un risultato insperato sul fronte dei margini, che lascia intravedere un 2023 positivo specie per quanto riguarda la ripresa dei viaggi all'estero. Cesare Landi (nella foto), amministratore unico di Fruit Viaggi, conferma una chiusura di 2022 in linea con gli obiettivi e un 2023 che dovrebbe consolidare la svolta. "L'anno scorso abbiamo totalizzato oltre 20 milioni di euro di fatturato, con una buona marginalità. Le prenotazioni sono decollate da marzo e hanno suggellato il ritorno dei gruppi, in aumento del 100 per cento sul 2021". Da qui l'ulteriore spinta sui numeri del 2023: "Per quest'anno puntiamo ai 30 milioni complessivi. Abbiamo potenziato la rete commerciale con due nuovi area manager nel Nord Italia e questo investimento ci sta dando riscontri immediati in termini di gruppi prenotati...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG magazine)