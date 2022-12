Holland American Line torna in Giappone, le date delle crociere

Dopo uno stop di due anni e mezzo Holland American Line tornerà in Giappone a partire dal 2023. La compagnia crocieristica schiererà l’unità Westerdam, che inizierà la sua stagione asiatica dopo un periodo trascorso in Australia e Nuova Zelanda.

Il primo viaggio sarà il 3 febbraio con partenza da Yokohama o Singapore. Le crociere proposte vanno dagli 11 ai 14 giorni e possono essere combinate. Attraverso cinque itinerari gli ospiti potranno visitare Giappone, Taiwan, Filippine, Thailandia e Malesia, con scali notturni a Singapore, Kobe, Osaka e Phuket.



La stagione, aggiunge TTG Media, si concluderà con una traversata del Pacifico settentrionale di 14 giorni da Yokohama a Seattle in partenza il 24 aprile; successivamente Westerdam proseguirà la stagione in Alaska.



"Siamo grati per il lavoro che le autorità giapponesi hanno svolto per consentire il ritorno alla crociera" ha dichiarato il presidente di Hal, Gus Antorcha.



I dettagli su eventuali protocolli sanitari specifici per ogni partenza saranno forniti in anticipo sul sito.