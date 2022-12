Holland America amplia l’offerta sull’Europa per il 2024

Holland America rilancia sull’Europa per il 2024. La compagnia si appresta a rivedere e ampliare la programmazione sul Vecchio Continente, dopo la piccola ripresa post pandemia, mettendo in campo una ricca offerta di itinerari dai 7 ai 35 giorni, che toccheranno anche l’Italia e nuovi porti nel Continente.

Tra gli itinerari di punta, riporta Travel Weekly, la nave Rotterdam salperà dall’omonima città per itinerari di 14 giorni che faranno tappa in Norvegia, Svezia, Danimarca, Scozia, Inghilterra, Irlanda, Belgio, nei fiordi norvegesi, Capo Nord, Danimarca, Germania e Finlandia.



Nel Mediterraneo, la Oosterdam effettuerà crociere andata e ritorno da Atene o tra Barcellona, Trieste, Civitavecchia e Pireo.



La Nieuw Statendam effettuerà crociere di 14 giorni tra Civitavecchia e il Pireo e andata e ritorno dal Pireo, concentrandosi sul Mediterraneo orientale. La nave farà scalo in Italia, Egitto, Turchia, Croazia, Montenegro e Grecia.



Previsto anche un Voyage of the Vikings. Il viaggio durerà 35 giorni a bordo della Zuiderdam e partirà il 20 luglio 2024.