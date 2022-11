di Paola Trotta

“Tutti parlano di green ma Msc lo ha concretizzato inaugurando Msc World Europa, la prima alimentata a gas naturale liquefatto e ne sono orgoglioso”. È entusiasta Pierfrancesco Vago, ceo di Msc Crociere, durante il battesimo della nave a Doha a pochi giorni dell’inizio della Fifa World Cup, dove la nave svolgerà un ruolo importante come hotel galleggiante per i tifosi in arrivo in città.

È la prima nave al mondo ad usare la tecnologia delle celle a combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato. “E’ una nave sofisticata, elegante e glamour - afferma Gianni Onorato, a.d. di Msc – le cabine sono già piene al 91% e da marzo 2023, sarà nel Mediterraneo”.



Durante la spettacolare cerimonia inaugurale, è stata siglata una partnership tra Msc e Qatar Airways, dettata anche da un dato sottolineato dal ceo della compagnia aerea Akbar Al Baker: “L’Italia è il primo mercato per il Qatar”.



Intanto a compagnia si prepara a un piano di sviluppo della flotta importante: “A dicembre inauguriamo a New York Seascape, nel 2023 Euribia schierata nel Nord Europa ed Explora I per il brand luxury, nel 2024 Explora II, nel 2025 World America e nel 2026 Expora III e IV”, conclude Vago.