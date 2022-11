Mega recruitment per Msc Crociere: la compagnia cerca 750 persone

È una vera caccia ai talenti quella di Msc Crociere, che ha annunciato di essere alla ricerca di 750 persone da inserire nel proprio organico nel corso dei prossimi mesi.

Nelle prossime settimane entreranno infatti in servizio le due ultime navi della compagnia, Msc World Europa e Msc Seascape, facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (Msc Euribia).



Msc World Europa, l’avveniristica nave alimentata a gas naturale liquefatto, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. Msc Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami.



Il primo appuntamento per il recruiting sarà nel corso del Career Day organizzato a Genova dalla Regione Liguria dal 15 al 17 novembre nell’ambito del Salone Orientamenti 2022. Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di Talent Acquisition di Msc, che prevede incontri di recruiting in 48 Paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale.



La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’esclusiva area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle.



Nella giornata di recruiting si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all'interno della compagnia crocieristica.



Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. L’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente. Ulteriori informazioni a questo link della Regione Liguria e a questo link sul sito Msc.