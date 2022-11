Club Med premia le agenzie italiane alla prima Convention Trident Club

È stato il Club Med Magna Marbella, in Spagna, a ospitare la prima Convention Trident Club, l’evento cui hanno partecipato le agenzie italiane che hanno l’esclusività di vendita Club Med.

“Circa il 50% del fatturato italiano - spiega Rabeea Ansari, Managing Director Sud Europa e Mercati Emergenti - viene dalle agenzie Trident Club e sappiamo che è un numero pronto a crescere, grazie a un sodalizio che si rafforza nel tempo”.



Ecco chi ha vinto

A partecipare 55 agenzie, di cui cinque premiate per le loro performance. A ricevere il Trident Club Award – ‘Exclusive Collection’ è stato Cristanini Viaggi, mentre il premio ‘Viaggi di Nozze’ è andato a Equador Viaggi, il Trident Club Award – ‘Club Med Travel Agent’ a Ometto Viaggiatore, quello ‘Montagna’ ad A. Von Brockdorff Ltd e il Trident Club Award – ‘Gruppi Sportivi’ a Latitude Travel.



“Club Med – prosegue il managing director - ha un prodotto forte, un Premium All-Inclusive senza eguali con più di 60 attività sportive dallo sci al padel, dallo yoga alla scuola di vela, offre esperienze gastronomiche di alto livello e un’assistenza bambini senza paragoni ed è per noi un onore essere affiancati da professionisti preparati, che portano il nome di Club Med nelle vacanze delle coppie e delle famiglie italiane”.



La convention ha incluso una serie di attività immersive nell’universo Club Med, incontri e tre training session - Club Med Travel Agent: il sito dedicato alle agenzie; La Montagna di Club Med; Vantaggi Club Med, oltre a un incontro con Air France-Klm, main sponsor dell’evento.



Palcoscenico dell’evento il Club Med Magna Marbella, un family Resort a 4 tridenti in Andalusia che ha segnato il grande ritorno di Club Med in Spagna dopo oltre 20 anni.