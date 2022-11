Black Friday, Club Med rilancia sul Premium All Inclusive

Appuntamento con il Black Friday lanciato da Club Med, che per tutte le prenotazioni effettuate dal 25 al 27 novembre garantisce riduzioni della quota fino al 30%.

Fra le proposte, spicca quella alle Maldive. Secondo i dati raccolti da Club Med, i resort nel cuore dell’Oceano Indiano hanno registrato per il 2022 una forte crescita di clienti, aumentati del 79% rispetto al 2021.Ma non solo: tra i preferiti di sempre anche le vacanze sulla neve, tra giornate sulle piste con sci o snowboard ai piedi. Anche in questo caso, il dato raccolto è confermato da quelli condivisi da Club Med per il Resort Pragelato: considerando che la stagione sciistica effettivamente non è ancora cominciata, i volumi registrati per questo inverno 2023 sono quasi il doppio di quelli registrati nello stesso periodo nel 2020.



Per questo, per il Black Friday 2022, per il lungo raggio Club Med punta su diverse mete da sogno, tanto amate dagli italiani, e su tre resort sulla neve facilmente raggiungibili dal nostro Paese.

Sul lungo raggio, il Resort Ville di Finolhu sull’atollo North Male, è un rifugio per chi cerca un eden lontano da tutto, anche a Capodanno. Sempre alle Maldive, sull’isola privata di Kani, il Resort Kani (nella foto), al cui interno è presente l’area Exclusive Collection, è la meta perfetta per un viaggio lontano dall'inverno.

E ancora, il Resort eco-chic Club Med Seychelles, della gamma Exclusive Collection, è situato sull’isola privata di Sainte Anne ed è schizzato nella top tre dei tesort più amati e più prenotati in tutto il mondo.

L’offerta a lungo raggio comprende anche Mauritius con la Plantation d’Albion Exclusive Collection, il Brasile con Rio Das Pedras e il Marocco con il Club Med Marrakech La Palmeraie .



In montagna, Club Med offre il Premium All Inclusive sulla neve dove skipass e lezioni di gruppo di sci e snowboard (25 ore alla settimana) per tutti i livelli sono incluse.

Si può scegliere fra Club Med Resort Pragelato Sestriere, gli Chalet di Valmorel o La Rosière.