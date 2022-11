Shiruq crede nell’Arabia Saudita e la partenza del primo gruppo, accompagnato dall’archeologo Alessandro Fumagalli, si avvicina. La destinazione è stata inserita in programmazione all’inizio del 2022 con due itinerari, uno da 11 giorni che si articola tra Riyadh, Abha, Medina, AlUla, Tabuk e Jeddah e uno più breve da 8 giorni.

“Pensiamo che l’Arabia Saudita ci darà grandi soddisfazioni - commenta Francesca Lorusso, direttrice di Shiruq (nella foto) -. Infatti, nonostante il costo, non mancano viaggiatori appassionati che avendo un budget elevato abbiano voglia di sentirsi pionieri, che desiderino essere tra i primi a emozionarsi e a partecipare al cambiamento del Paese”.



Gruppi piccoli e guidati

I gruppi di Shiruq vanno da un minimo di sei a dodici persone, sono sempre guidati da tour leader specializzati e prevedono il soggiorno in strutture 4 e 5 stelle. Il t.o. si avvale delle principali compagnie aeree di linea e punta alla creazione di percorsi che mescolino più aspetti: quello culturale, ma anche quello paesaggistico e religioso.



“Le date per dicembre sono già state pubblicate - conclude Lorusso -. Per il 2023 contiamo di chiudere con un totale di 70-80 passeggeri continuando a portare avanti la nostra scelta di far viaggiare soltanto piccoli gruppi”.



