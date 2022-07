Shiruq: Capodanno alla scoperta della Cuba più autentica

Shiruq punta su una Cuba 'diversa' e per Capodanno propone una speciale partenza di gruppo, con tour leader dall'Italia, alla scoperta dell'anima del Caribe. Un viaggio tour di 12 giorni dal 31 dicembre all'11 gennaio che si compone di esperienze diverse, come "la visita dell'Avana vera, quella della vita quotidiana. Infatti, oltre a visitare la città vecchia, ci addentreremo nelle viuzze più popolari - racconta Elisa Capuano, product manager -. Conosceremo un lato della capitale che non viene quasi mai incluso nei circuiti turistici tradizionali, attraverso mercati agricoli di quartiere e in compagnia degli abitanti di un solar habanero, pittoresco condominio locale. Ad attenderci poi un santero, seguace della santeria. Insieme a lui vedremo più da vicino le credenze e i riti che caratterizzano questa fede animista."



Altra chicca del viaggio, l'esperienza di hiking nel Parco Guanayara, scrigno-rifugio delle strategie di conquista del Comandante Che Guevara e dei suoi guerriglieri.

Un’intera giornata sarà dedicata a quella che viene definita la città-museo di Cuba: Trinidad, una gemma coloniale, patrimonio Unesco. Ma è l’atmosfera che qui si vive che la rende così speciale, capace di trasmettere a chiunque vivacità.



"Quella di prevedere la maggior parte dei pernottamenti in casa particular, residenza privata adibita all’accoglienza dei turisti, è stata una scelta dettata dal desiderio di far vivere ancora più profondamente l’esperienza cubana. Soggiornare in abitazioni in cui, attualmente o in passato, risiedono o risiedevano i locali (poiché non sempre i proprietari vi vivono), consente un’esperienza più autentica. Si tratta di case autorizzate e, soprattutto, accuratamente selezionate, dotate di camere con bagno privato".

Il tour si conclude a Cayo Santa Maria, paradiso marino dove si godranno tre giorni di relax.