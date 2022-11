Guiness Travel amplia la proposta sulla Giordania: al via un nuovo tour

‘Giordania, il Regno de Nabatei’ è il nuovo itinerario firmato Guiness Travel che porta a tre le proposte del tour operator sulla destinazione mediorientale.

Per esaudire una richiesta del mercato, il nuovo tour prevede una notte in un campo tendato nel deserto del Wadi Rum. Una decisione che spinge sempre di più in direzione di un turismo esperienziale di qualità. Il Paese, già in cima alle preferenze di tanti italiani, offre una serie di highlight, dalle strade vivaci di Amman alle acque del Mar Morto; dai luoghi biblici a Petra; dalle spiagge del Mar Rosso adAqaba ai castelli del deserto.



Itinerari diversificati che rendono giustizia alla complessità e alla storia del Paese, includendo anche momenti dedicati al benessere, come ad esempio il soggiorno presso resort sulle rive del Mar Morto o l’escursione in jeep nel deserto alla ricerca dei set cinematografici.

Le tradizioni e i costumi locali sono anch’essi al centro dell’esperienza di viaggio in virtù di walking tour specifici, senza trascurare la proposta gastronomica giordana a metà tra sapori mediterranei e mediorientali.



Il tour operator propone più di 15 partenze da novembre fino alla primavera del 2023.

In più, la garanzia di posti in allotment con Royal Jordanian offre la comodità di un volo diretto dall’Italia con la certezza di avere tariffe bloccate anche in caso di prenotazioni sottodata.



Il 2023 si aprirà poi con un itinerario nuovissimo che abbinerà al meglio della Giordania l’essenza di Israele: un tour studiato nei dettagli, che entrerà a pieno titolo nella categoria Prestige dei Viaggi Guiness.