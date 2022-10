Il Capodanno secondo Guiness Travel, oltre 45 le partenze in tutto il mondo

Sono oltre 45 le partenze proposte da Guiness Travel per chi voglia trascorrere il Capodanno fuori casa, viaggiando in tutto il mondo. Si passa dai long weekend nella classiche capitali europee ai tour in Italia e in Europa, fino al Gran Tour su destinazioni di medio e lungo raggio.

Tra le mete extraeuropee, solo per citarne alcune, spicca l’area del Medioriente con la Giordania, l’Egitto e gli Emirati a contendersi la palma dei Paesi più richiesti. Numeri confortanti ritornano anche dall’Estremo Oriente, con la Thailandia in grande spolvero e le sorprese del Vietnam e della Malesia. Rientra nei progetti dei viaggiatori italiani anche un altro grande classico, l’India del Rajasthan.



Gestione complicata

“Tra tariffe che aumentano vertiginosamente e domanda di mercato sempre più importante - spiega Michele Mosca, product manager di Guiness - è sempre più complicato gestire la fase di programmazione, ma in virtù della nostra strategia di acquisto degli allotment aerei e di servizi a terra per tutti i nostri viaggi siamo in grado di poter assicurare ai viaggiatori una sicura e ampia disponibilità dei nostri itinerari senza sorprese tariffarie, come quotidianamente riportato dalle agenzie di viaggi”.



Ai posti garantiti per ogni partenza si aggiunge la garanzia della possibilità dell’annullamento a 45 giorni prima della partenza per qualsiasi motivo.