Debutto invernale per i cataloghi Nicolaus. Il tour operator annuncia che, per la prima volta, distribuirà una pubblicazione interamente dedicata al prodotto winter. L'esordio avviene in occasione della stagione 2022/23 ed è strettamente legatp ai brand Valtur e Raro. Tra le principali novità, il ritorno delle destinazioni lungo raggio dopo lo stop degli ultimi anni, con un'offerta concentrata sul segmento premium.

Le due pubblicazioni, sottolinea una nota del tour operator, saranno distribuite in versione cartacea. “Noi, che nel Dna abbiamo l’innovazione digitale, fortemente connessa anche alla smaterializzazione di processi e supporti, abbiamo voluto investire in materiali e progettualità per creare due elementi fortemente fisici, da tenere in adv e far sfogliare ai clienti" commenta Sara Prontera, marketing manager Gruppo Nicolaus.



I due volumi

Il volume dedicato alla programmazione Valtur presenta le due nuove linee di prodotto: Valtur Escape e Italian Lifestyle Collection; quest'ultima comprende la new entry Valtur Cervinia Cristalo Ski Resort. Conferamti anche due colonne della programmazione invernale, ovvero Mar Rosso e Djerba.



Il catalogo Raro si concentra sull'offerta rivolta al segmento high spender, con l'attivazione di un ufficio in sede incentrato sul tailor made.



“La scelta di creare due cataloghi distinti - spiega Emmer Guerra (nella foto), responsabile prodotto estero Gruppo Nicolaus -, incentrati sulla programmazione invernale, scaturisce anche dalla volontà di delineare una cornice capace di riflettere lo straordinario lavoro dedicato alla definizione del prodotto, nonché all’attivazione di partnership di eccellenza come quelle con gruppi alberghieri quali Emerald o SunLife o marchi planetari, solo per citarne alcuni, come Campari e Rossignol".