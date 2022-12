Gruppo Nicolaus, da oggi il nuovo calendario dell'avvento

Il Gruppo Nicolaus condivide sul sito nicolaus.it il nuovo calendario dell’avvento della mascotte Nicolino. Anche per questa seconda edizione l’elemento caratterizzante è il messaggio di carattere sociale a cui l’iniziativa è associata: le caselle che giorno dopo giorno si apriranno saranno infatti incentrate sul tema dell’inclusività, valore di riferimento per l’azienda.

Lo scorso anno l’attenzione di Nicolino si era focalizzata su cosa si può fare ogni giorno per difendere la salute dell’’ambiente, e quest’anno, dal 1 al 24 dicembre, la mascotte darà vita a un viaggio tra gli abissi alla scoperta della bellezza della diversità e della pluralità.



“Abbiamo dato vita al calendario lo scorso anno in un momento in cui c’era un forte desiderio di leggerezza, anche legato alla possibilità di stare insieme per le festività natalizie. È stata una cosa nata quasi come un gioco, pensando a quanto i bambini si divertano con la nostra mascotte, quando li coinvolge, per esempio, in attività con fini didattici o civici” spiega Sara Prontera (nella foto), direttore marketing del gruppo Nicolaus.



Le 24 tavole, create ad hoc dai designer dell’agenzia Push Studio, seguiranno un funnel narrativo che mira al capovolgimento del pregiudizio, per far riflettere i bambini sulla diversità.

Come in ogni calendario dell’avvento che si rispetti, oltre alle storie e ai giochi immaginati per i piccoli amici di Nicolino, ci saranno delle piccole sorprese per tutta la famiglia. Dietro alcune delle caselle del calendario si nascondono, infatti, dei buoni vacanza Nicolaus: il tema del viaggio resta quindi centrale e importante, proprio perché esperienza di straordinario arricchimento e di educazione all’incontro con gli altri.



“L’iniziativa dello scorso anno, legata al tema della sostenibilità, è piaciuta e ci ha commosso raccogliere i commenti di apprezzamento sulla valenza sociale legata al calendario. Quest’anno torniamo a parlare di valori che ci stanno a cuore. Nel nostro mondo, così social e iperconnesso, si moltiplicano modelli di tossica perfezione: con il calendario vorremmo che il digitale diventasse moltiplicatore di messaggi positivi, con la speranza di poter contrastare, anche solo un po’, un fenomeno quale il bullismo e contribuire alla costruzione di una cultura dell'inclusione. Ci piacerebbe invogliare i bambini a riflettere su come sia arricchente riconoscere gli altri nella loro unicità e su come il pregiudizio sia qualcosa che sottrae forza, bellezza e un bene prezioso come la vera amicizia” conclude Marica Buquicchio, digital marketing manager del gruppo.