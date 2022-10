Go Asia, Medio Oriente in ripresa: le proposte per fine anno

Go Asia, trour operator del gruppo Go World, ha deciso di rafforzare i pacchetti per le destinazioni mediorientali, la cui richiesta sta tornando ai livelli pre-Covid. “Siamo molto ottimisti sull’andamento delle prenotazioni per il Medio Oriente - sostiene Ludovico Scortichini, presidente di Go World - e tra le destinazioni abbiamo appena aggiunto l’Arabia Saudita. Dato l’aumento del costo del volato, poi, abbiamo preparato molti pacchetti per tutto l’autunno e per Natale e Capodanno, in modo da rimanere competitivi sul mercato”. La programmazione propone tour completi di tutti i servizi, con voli, soggiorni, trasferimenti e guide incluse nel pacchetto.

I pacchetti del t.o.

Tra le proposte firmate Go World il tour di 11 giorni che include Oman ed Emirati Arabi con tappe, tra l'altro, alla Grand Mosque di Muscat, al pozzo di Bimah Sinkhole, fino al Wadi Bani Khalid e al deserto del Wahiba, con visita al Grand Canyon del Jabal Shams e al falaj patrimonio Unesco di Birkat al Mauz, per terminare con il tour di Dubai e Abu Dhabi.



In Giordania, invece, il t.o. propone il tour 'Giordania, capodanno nel deserto', 8 giorni con partenza il 28 dicembre e prima tappa nella capitale Amman, per poi raggiungere Jerash, una delle città romane più conservate del Medio Oriente. Successivamente si prosegue per Ajloun e i Castelli del deserto, per poi trasferirsi sul Mar Morto dove si proverà l’esperienza di galleggiare sulle sue famose acque salate. Tappe imprescindibili sono il famoso deserto del Wadi Rum e Petra, una delle otto meraviglie del mondo antico.