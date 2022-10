Go World, accordo con le Marche per promovere la Regione

Scoprire il territorio delle Marche anche attraverso le visite alle aziende più note del territorio. Nasce con questo obiettivo l'iniziativa varata da Go World tramite Go in Italy insieme a Visit Industry Marche, il progetto di promozione turistica e territoriale della Regione Marche che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature.

“Le Marche sono una regione unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini (nella foto), presidente di Go World – e tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo portare all’attenzione delle agenzie di viaggio i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza, con la possibilità di entrare nelle aziende che hanno tessuto la storia imprenditoriale di questa Regione”.