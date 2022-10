Royal Caribbean svela gli otto quartieri di Icon of the Seas

Royal Caribbean International ha svelato la prima immagine di Icon of the Seas,in arrivo alla fine del 2023 con il debutto previsto per gennaio 2024.Le crociere a bordo della nuova unità possono essere prenotate già da martedì 25 ottobre, con un anticipo di un giorno riservato ai membri del programma fedeltà Crown & Anchor.

"Con ogni nuova nave, innalziamo il livello dell'industria dei viaggi e miglioriamo ciò che i nostri ospiti conoscono e amano - ha spiegato Jason Liberty, presidente e ceo del Gruppo Royal Caribbean -. Dal momento in cui salgono a bordo, ogni esperienza è specificamente progettata per offrire loro la migliore vacanza, sia a terra che in mare. Con Icon of the Seas, abbiamo portato questo concetto a un nuovo livello e abbiamo creato il non plus ultra della vacanza di famiglia".

Fra le attività da sperimentare a bordo, il relax in piscina, una per ogni giorno della settimana, oltre a un mix tra più di 40 tipologie di punti di ristoro nuovi o già presenti su altre navi.



"Icon of the Seas rappresenta l’apice di oltre 50 anni di esperienze memorabili e il nostro prossimo coraggioso impegno nei confronti di chi ama le vacanze - ha aggiunto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Oggi più che mai, le famiglie e gli amici privilegiano esperienze in cui possono vivere le proprie avventure e metterle in connessione. Abbiamo deciso di creare una vacanza che renda possibile senza compromessi tutto questo in un unico luogo dedicato sia agli amanti del brivido sia a quelli il relax, ma anche a tutti coloro che si trovano nel mezzo di queste due categorie. È la combinazione unica nel suo genere che fa di Icon il futuro delle vacanze in famiglia e questo futuro è già qui".



Royal Caribbean inizia, quindi, a svelare gli otto 'quartieri' che si animano giorno e notte, tra cui figurano cinque nuove avventure e tre classiche.

A Thrill Island è possibile mettere alla prova i propri limiti, scalare nuove altezze e raggiungere la massima velocità nel cuore più autentico del brivido, mentre a Chill Island si può scegliere fra quattro piscine diverse. E ancora, Surfside è un quartiere fatto interamente per le giovani famiglie, dove adulti e bambini fino a sei anni ameranno giocare tutto il giorno. The Hideaway si trova invece a oltre 40 metri sopra il mare e combina il beach club con la vista ininterrotta sull'oceano.

Infine, un’ultima novità è AquaDome: di giorno, in un'oasi di tranquillità, gli ospiti possono godere di un'ampia vista sull'oceano. Di notte, diventa un luogo , ideale per un’uscita serale, con ristoranti, bar e gli spettacoli acquatici della compagnia di crociera presso l'AquaTheater.



Icon offrirà tutto l'anno vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera permetterà di visitare l'isola privata di Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas.