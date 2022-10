“L’acquisto anticipato, sostanzialmente, è ormai scomparso. È pressoché impossibile ipotizzare che si torni all’early booking, e questo potrebbe protrarsi per almeno altri diciotto mesi”. Gianni Rotondo (nella foto), general manager Emea di Royal Caribbean International, non ha dubbi: il sotto-data sta entrando nelle modalità di acquisto dei prodotti turistici.

Il nodo dei voli

Un fenomeno che si è rivelato durante l’estate appena chiusa, “la migliore di sempre”, sottolinea Rotondo, anche se condizionata dalle difficoltà di un trasporto aereo sotto forte pressione: “I voli sono stati una grossa barriera quest’estate - spiega -, in particolare per le crociere che richiedevano collegamenti aerei, come ad esempio quelle sul Nord Europa”. Non da ultime le tariffe aeree, il cui trend sta preoccupando il mondo dei viaggi. “Quello che stiamo notando adesso è che le tariffe dei voli stanno tornando quasi alla normalità - stempera Rotondo -. I prezzi dei nuovi prodotti che includono tutto sono soltanto lievemente superiori a quelli del 2019, e questo è proprio grazie al fatto che la componente aerea si sta normalizzando”.



Volo + crociera

Ed ecco che Royal Caribbean promuove a TTG Travel Experience i nuovi pacchetti volo + crociera Royal Caribbean - Rotondo 2023 ai Caraibi, commissionabili alle agenzie, con le navi Oasis of the Seas e Symphony of the Seas. Sul fronte distributivo, intanto, è ancora preponderante, in Italia, la vendita intermediata: “Nel 2022 - precisa Rotondo - la vendita diretta costituisce circa il 25%, quindi vuol dire che il 75% è ancora in agenzia. Abbiamo semplificato il modello distributivo, e vorremmo ripartire con una formula nuova, quella della collaborazione con il gas Executive Cruises e con le altre agenzie preferenziali. Credo che questo sia un modello commerciale che funziona bene e che possa essere un modello commerciale di lungo periodo, più resistente ai cambiamenti di direzione di ogni azienda”. S. P.