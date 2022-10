P&O Cruises vara i programmi per l'inverno 2024

Duecento nuovi itinerari e il debutto dell'unità Arvia: sono queste alcune delle novità di P&O Cruises, che ha annunciato i programmi per l'inverno 2024.

I viaggi in partenza da settembre a dicembre 2024 sono prenotabili dal prossimo 2 novembre, mentre le partenze da gennaio ad aprile 2025 saranno disponibili dal prossimo 3 novembre.



Tra le novità, come riporta travelmole.com, l'arrivo di Arvia, che salperà per una crociera breve di quattro notti in Nord Europa, ma sarà impegnata anche in una crociera da 9 notti nel sud della Penisola iberica.



Nei programmi anche un 'giro del mondo' da 99 notti a bordo di Arcadia, con due giornate a San Francisco, Sydney, Hong Kong e Singapore.