P&O Cruises: stop ai test in via sperimentale

Riguarderà una sola nave e, in un primo momento, solo un periodo predefinito, ma la scelta di P&O Cruises di provare ad abolire i test tre-partenza potrebbe aprire la strada al pieno ritorno alla normalità dei viaggi.

Gli ospiti di Iona, come riporta travelmole.com, non dovranno infatti sottoporsi ai test Covid prima dell'imbarco. L'esperimento durerà dal 25 giugno al 23 luglio, per un totale di 5 partenze da Southampton verso i fiordi norvegesi. Resteranno comunque in vigore alcuni protocolli a bordo.



Gli ospiti delle altre navi invece continuerano a dover effettuare un test prima della partenza.