Costa annuncia la crociera per i soci del loyalty club a bordo di Diadema

Una crociera speciale per i soci C|Club 2022: Costa annuncia l'evento che coinvolgerà i membri del loyalty club a bordo di Diadema. La partenza è prevista il 6 novembre da Savona: il viaggio proseguirà per due settimane verso la Terra Santa e in Egitto, toccando anche Grecia, Malta, Spagna e Francia.

Le prenotazioni, afferma la compagnia in una nota, sono ancora aperte nelle agenzie di viaggi: per partecipare è sufficiente iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazioni. Inoltre è già in vendita anche la crociera del C|Club 2023, che partirà il 25 giugno 2023 a bordo di Costa Favolosa, alla scoperta dei fiordi norvegesi.