Costa Crociere rivede il programma fedeltà C|Club

Cinque diversi livelli e regole semplificate per crescere velocemente guadagnando punti. Costa Crociere ha ripensato e ridisegnato l’architettura di C|Club, il loyalty club della compagnia italiana che offre ai soci esperienze e vantaggi sempre più esclusivi.

I cinque livelli

Il primo livello, il Blue, è per coloro che non si sono mai imbarcati in una crociera. Seguono Bronze (da 1 a 5000 punti); Silver (da 5.001 a 30.000 punti); Gold (da 30.001 a 140.000) e Platinum (a partire da 140.001 punti), un livello nuovo ed esclusivo per pochi. Si guadagnano punti per ogni notte in crociera in base alla categoria di cabina scelta, oltre a punti aggiuntivi in base alla tariffa acquistata (‘All Inclusive’ o ‘Super All Inclusive’), ai voli aerei prenotati con Costa e alle spese effettuate a bordo delle navi o su My Costa, il sito che permette di personalizzare la propria crociera prima di partire.



Benefici in ogni fase del viaggio

I benefici per i soci del club sono in ogni fase del viaggio. Già al momento della prenotazione, ad esempio, sono previsti sconti fino al 20% su tante crociere; ancora prima di partire, comprando il pacchetto di escursioni My Explorations, si avrà uno sconto aggiuntivo fino al 25% sull’acquisto di ulteriori tour; una volta a bordo, poi, si potrà godere di uno sconto sino al 50% su diversi prodotti e servizi. Infine, tornati a casa, i soci potranno usufruire del 10% di sconto sull’acquisto della prossima crociera.



Tra i nuovi benefici anche la possibilità di prenotare il ristorante riservato per la cena, nuovi regali di fine crociera e carte cabina personalizzate. Rafforzato rispetto alla precedente versione del club lo sconto speciale - ora al 25% - sulle degustazioni di vini abbinati ai piatti del ristorante Archipelago, mentre anche il C|Club show è stato rinnovato con artisti sempre diversi.



La crociera del C|Club

Il nuovo programma fedeltà ha fatto il suo esordio nella crociera del C|Club, a bordo di Costa Fascinosa: 15 giorni alla scoperta delle Azzorre, con soste anche in altre destinazioni come Madera, Lisbona, Malaga e Cadice.



Tra le iniziative speciali per i soci una versione dedicata dei tour a firma National Geographic Expeditions, realizzati in collaborazione con il tour operator Kel 12, che permettono di scoprire luoghi unici accompagnati da guide uniche: in questo caso, il fotografo Michele Dalla Palma e il geologo Omar Fragomeni.



Per quanto riguarda la gastronomia, sono stati proposti Destionation Dish inediti e mai provati prima, firmati da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che hanno consentito di esplorare le destinazioni anche attraverso il gusto. Proprio lo chef Bruno Barbieri è stato anche ospite a bordo. Un’altra ospite d’eccezione è stata Amii Stewart, la regina del soul (nella foto).