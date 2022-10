Hotel a tariffe agevolate, Evolution Travel firma la nuova piattaforma Etway

Hanno superato in pochissimo tempo tempo la quota di 10mila gli iscritti di Etway, la nuova piattaforma ideata da Evolution Travel per prenotare hotel con tariffe agevolate, come quelle che normalmente sono riservate ad agenzie e consulenti di viaggio.

L’iscrizione alla piattaforma, lanciata in partnership con l’agenzia di marketing The Vibes Agency, è gratis e, con la membership gratuita, si ha a disposizione anche un consulente di viaggio personale, pronto a rispondere a qualsiasi domanda ed aiutare a pianificare il tipo di vacanza che si vuole fare: consigli sulla zona in cui alloggiare, sui ristoranti, sulle spiagge più belle o le esperienze più adatte da provare, quali mezzi di trasporto utilizzare e come risparmiare una volta arrivati a destinazione.



Solo nel momento della prenotazione effettiva, verificato l’effettivo risparmio, si acquista la membership di 27 euro all’anno, che consente di sbloccare la possibilità di prenotare ottenendo tutti gli sconti e i vantaggi riservati. La membership funziona come un abbonamento annuale, con prenotazioni illimitate, e vi è anche la possibilità di agevolare gli amici nell’organizzazione delle vacanze, prenotando per loro. Su ogni prenotazione si guadagna il 2% di commissione.